Paul Pogba est définitivement sur la voie du retour. Victime d'une déchirure du ménisque latéral du genou droit à la fin juillet, à l'occasion du stage de la Juventus Turin aux Etats-Unis, puis opéré au début du mois de septembre, le milieu international français pourrait prochainement jouer son premier match officiel cette saison comme l'a annoncé lundi sa conseillère Rafaela Pimenta, au quotidien italien Tuttosport

"Le cauchemar est désormais terminé. Paul sera le nouveau leader de la Juventus très bientôt, a-t-elle indiqué. Paul arrive à surmonter les difficultés avec une force incroyable et avec beaucoup d'optimisme." Il y a quelques semaines, Sky Italia révélait que l'ancien joueur de Manchester United avait repris la course début octobre et que son probable retour avait été fixé au 6 novembre pour la réception de l'Inter Milan en Série A.

Seulement huitième du championnat d'Italie et en difficulté dans son groupe de C1 (3e à égalité avec le dernier, le Maccabi Haïfa), la Vieille Dame pourrait être tentée de faire rejouer le Français plus tôt. En tout cas, son retour tombe à pic pour l'équipe de France à un mois du coup d'envoi de la Coupe du monde. Surtout que les Bleus devraient être privés de N'Golo Kanté au milieu du terrain.

Un nouveau projet de plateforme pour la santé mentales des joueurs ?

L'affaire du chantage ? C'est un problème fréquent chez les joueurs... Ils sont menacés car très exposés. Et ils se taisent en vivant des périodes de grand stress... Paul a fait tout ce qu'il devait faire, les avocats gèrent, a-t-elle affirmé. Avec Paul, nous avons imaginé un projet : celui de développer une plateforme pour la santé mentale des joueurs, anonyme pour donner des conseils, car tous ne peuvent pas dépasser certains problèmes." Par ailleurs, Rafaela Pimenta est revenue sur " l'affaire Pogba ". ", a-t-elle affirmé.."

Après son opération en septembre, Paul Pogba avait fait un sous-entendu sur cette affaire dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux : "Sachez que mentalement ça va, malgré les soucis, la blessure et les autres problèmes".

