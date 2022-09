Sur le plan sportif, Paul Pogba entrevoit le bout du tunnel. Victime d'une succession de blessures depuis de longs mois, le milieu de terrain international français, touché au genou droit depuis juillet, a repris la course sur les terrains d'entraînement du club turinois, sans qu'aucun délai ne soit encore annoncé pour son retour à la compétition.

Ad

"Hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il a fait une petite partie (de son travail) sur le terrain", a confirmé à l'AFP un porte-parole du club. Début août, la décision avait été prise de ne pas opérer le joueur, au risque qu'il soit encore gêné par cette blessure, notamment pour éviter de lui faire manquer le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Serie A La Roma tombe de haut IL Y A 16 HEURES

Le choix s'était porté sur une "thérapie conservatrice" de "cinq semaines", comportant une première partie en piscine et gymnase et une seconde avec du travail athlétique sur le terrain. Aucun délai n'a été officiellement annoncé par la Juve, mais le retour en compétition de Paul Pogba, revenu cet été à Turin après six ans à Manchester United, n'est pas attendu au mieux avant deux semaines.

Paul sera soumis à des soins qui lui permettront de revenir bientôt sur le terrain avec la Juventus et de disputer le Mondial", avait assuré début août l'entourage de son agente, Rafaela Pimenta. Le champion du monde (91 sélections, 11 buts), un cadre de Didier Deschamps, n'a plus joué avec les Bleus depuis une démonstration contre l'Afrique du Sud (5-0) en match amical le 29 mars. La période où le champion du monde aurait été menacé par des individus ", avait assuré début août l'entourage de son agente, Rafaela Pimenta. Le champion du monde (91 sélections, 11 buts), un cadre de Didier Deschamps, n'a plus joué avec les Bleus depuis une démonstration contre l'Afrique du Sud (5-0) en match amical le 29 mars. La période où le champion du monde aurait été menacé par des individus lourdement armés . (Avec AFP)

Serie A Le Milan s'offre un beau derby HIER À 17:55