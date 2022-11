Une grosse frayeur, mais finalement, Naples a poursuivi sa bonne habitude des dernières semaines en Serie A. Alors qu’ils menaient 3 buts à 0 sur leur pelouse, après un match encore maîtrisé et des réalisations de Victor Osimhen, Piotr Zielinski et Eljif Elmas, les joueurs de Luciano Spalletti ont vu l’Udinese revenir et même espérer arracher le nul, avant finalement d’enchaîner sur un onzième succès consécutif en championnat (3-2). Avec provisoirement onze points d’avance sur le deuxième, les Napolitains partent à la trêve avec le sentiment du devoir accompli.

Le stade Diego Armando Maradona a retenu son souffle, avant finalement d’exulter au coup de sifflet final. Oui, les Azzurri ont encore gagné, mais les coéquipiers de Tanguy Ndombele, habitués à se balader sur la scène nationale depuis le début de saison, ont bien failli vivre une grosse désillusion lors de cette 15e journée. Pourtant, les leaders du championnat italien, invaincus lors de cette première partie de saison, avaient encore démontré toute leur capacité à faire mal à l’adversaire en transition.

Trois minutes de folie et l’Udinese s’est relancée

Bousculés d’entrée (7e, 8e) par une équipe qui n’a plus gagné depuis le 3 octobre, mais qui n’a pas rechigné à aller vers l’avant, les locaux s’en sont d’abord sorti grâce à la neuvième réalisation de la saison d’Osimhen, qui a dévié de la tête un centre parfait d’Elmas (1-0, 15e). Puis, en contre, les futurs adversaires de l’Eintracht Francfort en 8e de finale de Ligue des champions, ont pensé plier le match.

D’abord grâce à Piotr Zielinski, auteur d’un délicieux enroulé du pied droit, qui a battu Marco Silvestri (2-0, 31e). Après un énorme raté du Néerlandais Kingsley Ehizibue (57e), les joueurs du club du Frioul ont pris un énorme coup de massue sur la tête, avec le but d’Elmas suite à un superbe enchaînement dans la surface adverse (3-0, 58e). En mode rouleau compresseur, Naples s’est procuré une multitude d’occasions (61e, 65e, 70e), avant de s’endormir.

Et les Zebrette ont réussi à revenir, d’abord par Ilija Nestorovski, servi dans la surface et qui a enfin battu un Alex Meret solide d’une demi-volée du gauche (3-1, 79e). Trois minutes plus tard, l’Udinese, qu’ont pensait enterrée, est revenue à la vie grâce à Lazar Samardzic, qui a ajusté Meret du gauche après avoir récupéré le ballon face à un Kim pas dans son assiette ce samedi (3-2). Malgré une fin de match tendue, Naples est parvenu à conserver son avantage, et va désormais passer la Coupe du monde au chaud.

