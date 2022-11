La Vieille Dame s’invite sur le podium. Victorieuse 3 buts à 0 de la Lazio de Rome ce dimanche soir dans le dernier match de la 15e journée de Serie A, la Juventus de Turin a réalisé une très belle opération en se replaçant à la troisième place du classement. Portée par un doublé de Moise Kean (42e, 53e) et une réalisation d’Arkadiusz Milik (88e), la Juve se repositionne à dix points du leader Napoli.

Ad

Serie A Romero libère la Lazio, dauphin de Naples 10/11/2022 À 22:15

Elle n’avait pas le choix. Avec les succès de l’Inter de Milan à l’Atalanta, du Milan face à la Fiorentina ou encore du leader Naples contre l’Udinese, la Juventus de Turin se devait de l’emporter lors de ce match au sommet contre la Lazio Rome. Malgré plusieurs absents et non des moindres (Pogba, De Sciglio, Vlahovic ou encore Jorge), la Vieille Dame n’a pas tremblé et s’est même offert le luxe de donner une véritable leçon de réalisme à son hôte du soir.

Plus d'infos à suivre...

Serie A Dans la douleur, la Juve enchaîne 10/11/2022 À 19:23