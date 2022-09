L'AC Milan reste maître du derby della Madoninna. Le champion d'Italie, plus constant tout au long du match, a logiquement remporté son duel face à l'Inter (3-2) samedi. Même si les Rossoneri ont subi l'ouverture du score par Marcelo Brozovic, la fougue de Rafael Leão (doublé) et Olivier Giroud leur ont permis de s'imposer. Le sursaut interiste, avec un but d'Edin Dzeko, n'y a rien changé. Mike Maignan a été décisif dans les dernières minutes.

Trois quarts d'heure de folie ont suffi à ravir les tifosi milanais. Entre la 30e et la 75e minute, les joueurs de Stefano Pioli n'ont cessé d'assiéger la cage de Samir Handanovic pour construire leur succès, qui les place virtuellement en tête. La donne était pourtant complexe après l'ouverture du score de Marcelo Brozovic, aidé par un bon travail de Lautaro Martinez (21e). Mais plutôt que de s'éparpiller dans un match tendu, les Rossoneri ont immédiatement rectifié le tir par Rafael Leão, d'une frappe du gauche sur un service de Sandro Tonali (28e).

Giroud-Leão, connexion haut débit

L'ex-Lillois, premier buteur portugais dans un derby, n'a eu de cesse de remuer la défense interiste. Ses dribbles ont parfois agacé et son jeu remuant induit, forcément, une part de déchet. Mais Leão a surtout rayonné à gauche de l'attaque milanaise. Son entente avec Olivier Giroud a donné le tournis à l'arrière-garde adverse. Le Français a bonifié un des innombrables centres en retrait du Lusitanien, d'un tir plutôt mou mais parfaitement placé (53e). Dans la foulée, une aile de pigeon subtile de Giroud a mis Leão sur la route du troisième but milanais (60e), non sans se jouer d'Alessandro Bastoni et de Stefan de Vrij, trop passifs.

Lorsque ses atouts offensifs ne brillaient pas, l'AC Milan s'est reposé sur un grand Mike Maignan. Le portier international a frustré Lautaro Martinez et Hakan Çalhanoglu sur deux réelles occasions de but. Présent lorsqu'il le fallait, le Français n'a pas non plus été trop sollicité. La faute à une attaque interiste orpheline de Romelu Lukaku et longtemps amorphe. La fin de match a certes été de meilleure facture, avec un but de l'entrant Dzeko (66e), présent pour couper un centre de Denzel Dumfries. Mais la prestation d'ensemble a manqué de continuité pour espérer autre chose qu'un revers. Surtout, la fébrilité défensive des Nerazzurri a de quoi inquiéter leur entraîneur, à quatre jours d'une réception du Bayern en Ligue des champions. Déjà battu deux fois cette année, l'Inter a du boulot.

AC Milan - Inter Crédit: Getty Images

