L'Atalanta Bergame a pris seule, lundi, le commandement de la Serie A en s'imposant lors de la 5e journée à Monza (0-2), un promu à la peine qui reste scotché à la dernière place avec zéro point pour sa toute première saison dans l'élite.

L'ailier nigérian Ademola Lookman, arrivé cet été à Bergame, a offert au tout jeune attaquant danois Rasmus Höjlund, 19 ans, autre renfort estival, son premier but en Serie A (57e). Puis Lookman a de nouveau été décisif en reprenant un ballon poussé dans son propre but par le défenseur de Monza Marlon (65e), assurant ce succès bergamasque après une première mi-temps plus équilibrée.

Monza ne décolle toujours pas

Avec quatre victoires et un nul (13 pts) en cinq journées, l'Atalanta prend seule la tête avec deux points d'avance sur Naples et l'AC Milan. "Cela n'est jamais arrivé dans la longue histoire de l'Atalanta d'être seule en tête, c'est quelque chose de beau pour les joueurs et les supporters", a souri l'entraîneur Gian Piero Gasperini. "Les supporters peuvent savourer mais on sait qu'on a encore du travail à faire", a-t-il ajouté sur DAZN, saluant notamment le premier but de Höjlund : "Il a de belles qualités pour un joueur de seulement 19 ans, il a futur radieux."

En reconstruction après une saison dernière décevante, conclue à la huitième place et sans qualification européenne, la "Dea" démarre parfaitement une année au calendrier plus allégé. Monza, en revanche, devra encore patienter pour décrocher le premier point en Serie A de son histoire. Un début catastrophe pour le club détenu par Silvio Berlusconi, arrivé en Serie A avec des ambitions après un séduisant recrutement estival.

Rasmus Höjlund et Matteo Pessina Crédit: Getty Images

