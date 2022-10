La joie et la douleur. Dimanche soir, à l'Olimpico, Paulo Dybala est passé aux sentiments opposés en l'espace de quelques secondes. Buteur sur penalty lors de la victoire de la Roma contre Lecce (2-1), rapidement réduit à dix, l'international argentin n'a pas vraiment eu le temps de célébrer son cinquième but de la saison. Au moment où l'Argentin a voulu partir le célébrer, il a rapidement freiné sa course, le visage grimaçant et sa main posée sur l'arrière de la cuisse. Dans la foulée, José Mourinho a décidé de le remplacer.

"Comment va-t-il ? Je vais dire mal, pour ne pas dire très mal, a reconnu le Special One après la rencontre. J'ai peur qu'il aille plus très mal que mal. Le revoir avant 2023 ? Je ne suis pas médecin, je n'ai pas parlé avec le staff, mais je peux dire par expérience que ce sera difficile. Après avoir parlé avec Paulo, je n'ai pas de bonnes sensations."

Si la Roma n'a pas encore publié de communiqué, des examens médicaux devraient se dérouler ce lundi dans la ville éternelle pour comprendre la nature exacte de la blessure de l'Argentin. La Coupe du monde au Qatar débute le 20 novembre prochain.

