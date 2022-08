Obélix n'avait peut-être pas si tort que ça. Au final, oui, ils sont peut-être un peu "fous, ces Romains !". Le 26 juillet dernier, plus de 10.000 d'entre eux se sont réunis devant le Palais de la civilisation italienne pour accueillir, dans un ambiance exceptionnelle, Paulo Dybala. Les images ont d'ailleurs fait rapidement le tour du monde. Des chants aux fumigènes, des jeux de lumière aux flashs des téléphones, tout y est passé pour fêter comme il se doit l'Argentin, dont presque personne n'aurait imaginé une possible arrivée dans la ville éternelle après sept ans à la Juve. Il a rapidement été rejoint par Georginio Wijnaldum, également reçu comme un roi au rythme du morceau "This Girl" du groupe australien Cookin' on 3 Burners, remixé par le Français Kungs en 2016

Pour certains observateurs, toute cette folie était même disproportionnée, estimant qu'un très grand club ne doit jamais accueillir un joueur dans la démesure. Mais Rome est une ville qui vit de ses émotions. José Mourinho l'a découvert la saison dernière, quand des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues pour fêter la victoire en Conférence League.

Sans l'arrivée du Special One sur le banc l'an dernier, il est facile d'imaginer que la Roma n'aurait pu attirer de tels noms. Mais avec le "Mou", tout devient possible. Après avoir remporté une nouvelle Coupe d'Europe, il a décidé de décrocher son téléphone cet été pour convaincre ses trois recrues principales de signer. Nemanja Matic, qui l'a bien connu à Manchester United, n'a pas hésité en juin dernier. Paulo Dybala, pourtant très courtisé, s'est lui aussi laissé charmer, lassé probablement d'attendre un signe de l'Inter Milan. Et Georginio Wijnaldum, partant du PSG, a rapidement été convaincu. "Mourinho était en première ligne à chaque fois. Quand tu vois son nom s'afficher sur le téléphone, autant te dire que tu réponds et tu écoutes", nous confirme-t-on au sein du club romain, capable de réunir plus de 60.000 personnes à l'Olimpico pour le dernier match amical face au Shakhtar Donetsk.

Un quatuor "magique"...

Forcément très attendus pour leur premier match de Serie A dimanche dernier, les Giallorossi ont su répondre présents sur la pelouse de la Salernitana, même si le score (0-1) ne reflète pas vraiment la physionomie du match, presque à sens unique. Dans son 3-4-2-1, Mourinho en avait d'ailleurs profité pour aligné un quatuor qualifié de "magique" par les médias romains : Pellegrini (reculé au milieu), Zaniolo-Dybala plus avancé juste derrière Abraham. Le jeu en ressort grand gagnant. Ces quatre-là parlent le même football et l'ont rapidement fait comprendre, en témoigne le premier but inscrit par l'international italien face au club ukrainien au terme d'une action exceptionnelle au très haut coefficient technique.

"La Roma ne peut plus se cacher, a estimé Fabio Capello la semaine passée. Pour l’instant, seule l’Inter est en avance sur les autres. Mais il faudra voir si elle ne vend pas Skriniar et Dumfries. Pour le reste, la Roma est au même niveau que la Juve, qui a déjà des problèmes, et que Milan. Les supporters peuvent rêver." Et ils n'ont pas attendu l'aval du dernier entraîneur vainqueur du scudetto à Rome (2001) pour le faire. Entre un nouveau propriétaire qui n'hésite pas à mettre la main au portefeuille, l'Américain Dan Friedkin, un directeur sportif hyperactif, en la personne du Portugais Tiago Pinto, et un entraîneur à deux doigts d'être envoyé au Panthéon, c'est tout un peuple qui rêve du "tricolore".

... mais un mercato calculé

Attentive à ses comptes, qui restent en grande délicatesse, la Roma n'a toutefois pas fait de folies cet été, même si les noms qui sont arrivés pourraient le laisser penser. Paulo Dybala, la recrue phare, est arrivé libre et touchera un salaire brut de 9 millions + 3 de bonus selon Il Tempo. Pour Nemanja Matic, lui aussi libre, la presse transalpine parle d'un an de contrat, avec option pour le deuxième et un salaire de 3,5 millions d'euros. Enfin, Georginio Wijnaldum, lui, a débarqué en prêt avec option d'achat fixée à 8 millions. Son salaire sera payé à hauteur de 4,5 millions par la Roma et 2,5 millions par le PSG. Zeki Çelik, débarqué en provenance du LOSC, a coûté 7 millions d'euros de transfert, soit la seule indemnité de transfert payée par la Roma cet été. Côté masse salariale, Il Tempo évoquait un total de 29,5 millions d'euros supplémentaires. Libre après son départ du Torino, Andrea Belotti, qui a déjà un accord avec Pinto, attend qu'une place se libère pour signer.

Côté départs, Pinto s'active justement pour dégraisser. Mkhitaryan, Oliveira, Santon et Maitland-Niles sont partis, tout comme Florenzi à l'AC Milan (2,5 millions), Veretout à l'OM (11 + 4,5 millions), Olsen à Aston Villa (3,5 millions), Villar à la Sampdoria (prêt), Perez au Celta Vigo (prêt payant) et Fuzato à l'UD Ibiza (300.000 euros). En tout et pour tout, les Giallorossi ont donc encaissé 22,8 millions d'euros (bonus compris) côté indemnités de transfert, et allégé leur masse salariale de 32 millions d'euros. Diawara, Kluivert ou encore Shomurodov devraient encore partir d'ici à la fin du mercato. De quoi augmenter la marge de manœuvre dans le dossier Nicolo Zaniolo, dont la prolongation pourrait s'accélérer en septembre. Le prix fixé pour l'international italien, aux alentours des 50 millions d'euros, a visiblement effrayé tous ses courtisans, dont la Juve et Tottenham.

Sarri lance le derby, Mourinho aussi

Avec 15.000 abonnés supplémentaires en comparaison à la dernière saison pré-Covid (36.000 contre 21.559), la Roma est le club qui effectue la plus grande progression. "Nous aurions pu en vendre 10.000 de plus. Grâce à la victoire de la C4 et ce mercato estival, nous connaissons un enthousiasme autour du club qui manquait depuis trop d'années. Les tifosi ont toujours été derrière nous, même dans les moments difficiles, mais je ne me souviens pas d'un tel engouement avant le début d'une saison", indique un dirigeant. Il pourra servir lors du premier derby de la saison face à la Lazio, programmé lors de la 13e journée peu avant la pause liée au Mondial. En attendant, José Mourinho l'a déjà lancé.

"Il y a beaucoup de bruit autour de nous, alors que la Lazio a dépensé 39 millions d'euros. Eux aussi sont candidats pour le titre ?", s'était interrogé le Special One en conférence de presse le week-end dernier. "Nous, nous avons investi, lui a répondu Maurizio Sarri. S'il y a quelqu'un qui a dépensé, c'est bien la Roma (...) Si elle termine deuxième, ce serait une déception." Bienvenue à Rome !

