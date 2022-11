Le visage fermé, les sourcils froncés, José Mourinho ne s'est pas éternisé devant les micros mercredi soir au sortir du match nul de la Roma à Sassuolo (1-1). Trois jours après un derby perdu face à la Lazio (0-1), son équipe a été incapable de s'imposer sur la pelouse des Neroverdi malgré le joli but de Tammy Abraham en fin de rencontre. Sixièmes, les Giallorossi continuent de souffler le chaud et le froid, ce qui a le don d'agacer son coach, pourtant pas vraiment exempt de tout reproche au vu du jeu produit par ses joueurs. Mais très énervé, le Special One a décidé de s'en prendre publiquement à l'un d'entre eux quelques minutes après le coup de sifflet final. Il l'a notamment accusé de "trahison".

"Tout l'effort de l'équipe a été trahi par une attitude d'un joueur qui n'a pas été professionnel, a déploré le "Mou". Il a trahi tout le monde (...) Je l'ai déjà dit dans le vestiaire et je ne le fais pas souvent, je ne parle pas vraiment à l'équipe après les matches. J'ai eu seize joueurs sur le terrain et j'ai aimé l'attitude de quinze d'entre eux. Concernant le dernier, il ne m'a pas plu et je lui ai dit." Alors, rapidement, la chasse au vilain petit canard a été lancée par les médias transalpins. Ils n'ont mis finalement que quelques minutes pour l'identifier.

Karsdorp est le joueur visé

Selon le Corriere dello Sport, le joueur en question est Rick Karsdorp, entré en deuxième période et qui a connu pas mal de difficultés. Le but encaissé provient d'ailleurs de son couloir droit. "Après la rencontre, Mourinho est entré dans le vestiaire et a fait sortir tout le staff technique et le personnel, rapporte le quotidien sportif ce jeudi. Il a été très virulent avec le joueur, en lui spécifiant toute sa déception pour son attitude sur le terrain." Après s'en être pris publiquement à Abraham ces derniers jours, l'accusant de ne pas "être au niveau" cette saison, Mourinho a donc décidé d'attaquer frontalement un autre joueur.

"Je lui ai demandé (à Karsdorp, ndlr) de se trouver une autre équipe en janvier prochain", a prévenu l'entraîneur portugais en conférence de presse. "J'ai également demandé à Abraham pourquoi il ne jouait pas tout le temps comme ça", a-t-il ajouté, avant de mettre un ultime taquet à Paulo Dybala, blessé depuis plusieurs semaines maintenant. "Il a plus la tête au Mondial", a conclu le Special One, qui aimerait "récupérer" son international argentin pour le dernier match face au Torino ce week-end. Avant de faire une pause qui fera certainement du bien à tout le monde...

