La Juventus chute chez la lanterne rouge de Serie A. Défaits par l’AC Monza sur un score de 1-0 (Christian Gytkjaer, 74e), les Bianconeri perdent pour la première fois en 7 journées de championnat et poursuivent leur début de saison très compliqué. Massimiliano Allegri est lui plus que jamais menacé. La Juventus a évolué à 10 pendant plus d’une mi-temps suite à l’exclusion de Di Maria, tandis que Monza a joué crânement sa chance. Malgré des imprécisions, la formation dirigée par Raffaelle Palladino remporte la première victoire de son histoire en Serie A, et laisse sa place en bas du classement à la Sampdoria. Les Lombards occupent désormais la 18e place.

