Cet Hellas Vérone - AS Roma était une sorte de duel des extrêmes. Le premier cherchant à s'extirper de la zone rouge, le second à se loger parmi les places qualificatives pour la Ligue des champions. Et à ce petit jeu, c'est la Roma qui l'a emporté sur le fil. Si les hommes de José Mourinho ont dominé le début de partie, c'est bien Vérone qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Pawel Dawidowicz (27e).

Celui-là même qui, quelques minutes plus tard, a écopé d'un carton rouge pour une intervention violente sur Nicolo Zaniolo. La Louve avait alors un peu de champ libre pour remonter au score. Elle a fait mieux que ça. Zaniolo a égalisé avant la pause (45e+1). Puis finalement, au terme d'une seconde période dans laquelle ils ont maîtrisé les débats, Cristian Volpato (88e) et Stephan El Shaarawy (90e+2) ont délivré les leurs. Un soulagement pour l'attaquant italien également, puisqu'il était muet depuis plus de six mois. Les Romains profitent des trois points pour chiper la quatrième place au meilleur ennemi, la Lazio.

