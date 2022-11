Naples consolide sa première place en tête de la Serie A. Les coéquipiers de Victor Osimhen se sont imposés sans trembler face à Empoli, dans le cadre de la 14e journée de Serie A (2-0). Après une première période largement dominée par les Partenopei, c’est le remplaçant Hirving Lozano qui a trouvé l’ouverture en seconde période, en convertissant un penalty obtenu par Osimhen (69e). Le tonitruant ailier mexicain avait les jambes en fusion, puisque c’est sur un de ses débordements qu’un autre remplaçant, le milieu polonais Piotr Zieliński, a marqué en fin de match (88e). Les joueurs de Luciano Spalletti prennent 7 points d’avance sur le Milan, qui affronte Cremonese plus tard dans la soirée.

L’appétit vient en mangeant et après avoir remporté leur 9e victoire de suite en Serie A samedi à Bergame (1-2), les Partenopei de Tanguy Ndombele avaient forcément envie de poursuivre cette brillante série face à Empoli. Mário Rui a été le premier à tenter sa chance, mais sa reprise du gauche après un coup franc de Giacomo Raspadori repoussé a seulement frôlé le poteau de Gugliemo Vicario (5e). Ultras dominateurs en première période (plus de 70% de possession de balle en moyenne), les Napolitains ne sont pas arrivés à trouver l’ouverture lors du premier acte, malgré de franches tentatives de Ndombele (33e), Osimhen (43e) et surtout Raspadori, bien seul au cœur du grand rectangle empolitain mais qui a frappé à côté (45e).

"Chucky" Lozano, cauchemar d’Empoli

Les joueurs de Paolo Zanetti n’ont pas entamé la seconde période avec plus d’aspirations offensives. Ils ont donc logiquement plié : sur un débordement de l’entrant Hirving "Chucky" Lozano, un contrôle d’Osimhen a poussé Razvan Marin à la faute. Irréparable : le penalty accordé aux Partenopei par monsieur Luca Pairetto a été transformé par Lozano, alors que Vicario était parti du bon côté (1-0, 69e). L’international mexicain, qui semblait avoir des fourmis plein les jambes, a également été décisif par la passe : sur un centre où il a magnifiquement déposé Fabiano Parisi, Piotr Zieliński a conclu dans la surface d’une belle reprise en un temps du pied gauche (2-0, 88e).

Le premier tir cadré d’Empoli est arrivé bien trop tard (90e+2) .Naples remporte son 12e succès de la saison en 14 rencontres de Serie A, le 10e consécutif. Ce n’est que la 3e fois que cela arrive dans l’histoire des Partenopei. Les coéquipiers de Tanguy Ndombele prennent sept points d’avance sur l’AC Milan, qui affronte Cremonese à 20h45.

