Sinisa Mihajlovic ne digère pas. Débarqué mardi de son poste d'entraîneur de Bologne, l'ancien joueur de la Lazio et l"Inter Milan a réagi ce jeudi. "Je n'ai jamais été un hypocrite. Je ne le serai pas non plus cette fois: je ne comprends pas cette éviction", écrit l'ex-international serbe, âgé de 53 ans, dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien sportif La Gazzetta dello Sport.

"Je l'accepte, comme un professionnel doit le faire, mais je considérais la situation absolument sous contrôle et pouvant s'améliorer. Le club ne partageait pas mon opinion", poursuit-il. Bologne a annoncé mardi le licenciement de son entraîneur après seulement cinq journées de Serie A, alors que le club est 16e après trois nuls et deux défaites. L'ex-entraîneur de La Spezia Thiago Motta est le favori pour lui succéder, selon la presse italienne.

On se reverra bientôt, sur le terrain

"J'ai du mal à penser que tout cela ne découle que des derniers résultats et n'est pas une décision en gestation depuis plus longtemps", souligne Mihajlovic, revenu au club en janvier 2019 après une première expérience en 2008-09. Il écarte l'hypothèse que sa maladie ne lui aurait pas permis de continuer: "Mes conditions de santé sont bonnes et en amélioration constante", écrit-il, en précisant ne pas avoir "manqué un jour" d'entraînement.

Mihajlovic avait annoncé sa maladie à l'été 2019, étant contraint de suivre un traitement pendant de longs mois. Il avait été de nouveau hospitalisé plusieurs semaines en fin de saison dernière, en raison d'un risque de rechute. "On se reverra bientôt, sur le terrain", conclut-il dans sa lettre, à l'attention des supporters qu'il remercie de leur soutien. "Mon aventure à Bologne n'a pas été seulement du football ou du sport. Votre chaleur m'a réchauffé dans les moments les plus difficiles."

