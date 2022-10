Hier, j'ai vu la vidéo commémorative de ma carrière et j'ai pleuré, confie-t-il dans J'ai ma propre sensibilité, un cœur. Je savais que ce jour viendrait, mais c'est mauvais. Tout s'est passé très vite. Trop. Et ça me fait mal." Franck Ribéry, c’est aussi un condensé d’émotions parfois difficile à tempérer ou à dissimuler. ", confie-t-il dans l’édition du jour de la Gazzetta dello Sport ."

Je n’étais pas le meilleur, mais j’étais différent

"Kaiser Franck" a fendu l‘armure et s’est livré comme rarement dans les colonnes du quotidien transalpin. S’il retient surtout les liens solides consolidés avec ses partenaires au Bayern, le Boulonnais n’oublie pas l’entraîneur de ses débuts à Metz, Jean Fernandez. "J’avais 21 ans et il me traitait comme un fils." Au fil de l’entrevue, l’ailier virevoltant a passé en revue une carrière le menant notamment des bords du Bosphore aux faubourgs chargés d’Histoire de Florence. Marseille ? "Une ville avec une passion incroyable pour le football". Au Bayern, le légendaire numéro 7 a apprécié "les gens qui y sont respectueux, polis, et vivent leur vie sans regarder celle des autres."

Avant de palabrer héritage, le 3e du Ballon d’Or 2013 a encensé son inspiration, Zinedine Zidane, "le joueur le plus fort" avec lequel il a joué, selon ses dires. "J’ai eu la chance de disputer la Coupe du monde 2006 avec lui, détaille-t-il. Même si nous avons perdu la finale, cela reste une expérience inoubliable." Inoubliable, comme le style singulier du Nordiste balle au pied. "Je laisse tant de choses au football à mon sens, ose-t-il. Mon style de jeu, ma mentalité. Je viens de la rue, et peut-être qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui comme moi ont le dribble, le scintillement, le côté fantasque... Je pense que c'est ce que les gens retiendront de moi. Je ne peux pas dire que j'étais le meilleur, mais j'étais certainement différent."

Dans les cinq meilleurs joueurs du monde ? Oui

Un joueur différent qui ne se retrouve pas au sein d’une nouvelle génération biberonnée aux réseaux sociaux et à la célébrité facile. "Aujourd'hui pour les jeunes c'est parfois trop facile : plus d'argent circule, et avec l'argent on s'achète une belle voiture en plus, regrette-t-il. Et cela vous fait parfois perdre le sens des proportions. Je voudrais leur dire : Oh, mon ami, savez-vous où j'étais à 19 ans ? Dans la rue, en troisième division, où il n'y avait pas d'argent, pas de voitures, rien. Zéro. Mais j'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices, et même quand j'ai gagné tant de trophées qui m'ont rapporté tant d'argent, j'ai continué à avoir faim. Mais certaines valeurs ne se transmettent pas : elles sont en vous, ou elles ne le sont pas."

Quelle place pour Ribéry dans l'histoire du football français ?

Franc, Ribéry s'est appliqué à l'être au quotidien avec ses partenaires. "Quand je voulais parler, je le faisais toujours, rappelle-t-il. Et toujours pour le bien du groupe, car je ne suis pas égoïste. Quand je vois des gens heureux, je suis heureux." Pourtant, de l'égo, le néo-retraité (39 ans) n'en manque pas. "Si j'étais un des cinq meilleurs joueurs du monde ? Eh bien oui." Limpide, honnête, à l'image d'une carrière atypique qui ne l'a pas empêchée d'être couronné de succès.

