Des adieux touchants. En compagnie de son fils Ciro, né au pied du Vésuve, Dries Mertens a officialisé son départ du Napoli. "Chers Napolitains, mes concitoyens. Je savais que ce jour finirait par arriver mais je ne savais pas à quel point il me serait difficile de dire au revoir à cette ville qui m'a adopté, aimé, soutenu dans les moments difficiles comme dans ceux merveilleux", a-t-il confié.

L'international belge, en fin de contrat, n'a pas trouvé d'accord pour prolonger avec Naples, dont il est devenu le meilleur buteur de l'histoire avec 148 réalisations toutes compétitions confondues. Il devance dans la hiérarchie Lorenzo Insigne (122 buts), lui aussi parti cet été, Marek Hamsik (121) et l'icone de la ville : Diego Maradona (114). Celui qui a remporté deux Coupes d'Italie avec le Napoli (2014 et 2020) aurait refusé une offre de la Juventus et devrait rebondir loin de la Serie A, peut-être du côté du Galatasaray en Turquie, selon des médias italiens.

"Mon départ ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, mais pour moi ce n'est pas un adieu, seulement un au revoir", assure dans son message Mertens, qui précise avoir conservé sa maison à Naples.

