La nouvelle vie de Jérémy Ménez. Après une expérience plus ou moins réussie au Paris FC la saison passée, l'ancien joueur du PSG et de l'AC Milan a décidé de se relancer à la Reggina, qui évolue en Serie B (deuxième divison italienne). Deux matches, deux buts : on peut dire que l'ex-international français n'a pas raté ses débuts avec son nouveau club. Mais au-delà des statistiques, Ménez a surtout retrouvé le sourire. Et l'envie de jouer au football.

"Pour moi, marquer un but ne sufit pas"

"J'ai retrouvé l'envie de transpirer et me fatiguer après avoir dormi pendant trois ans, a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport. Je n'ai pas réussi à m'adapter lors de mes expériences en Turquie et au Mexique. Je voulais revenir vers ma famille. Je suis allé ensuite à Paris, mais j'avais envie de me confronter à un championnat plus compétitif. La différence entre la deuxième division italienne et française ? J'ai eu la confirmation qu'ici, il y a beaucoup plus de tactique, le niveau est majeur."

Jérémy Ménez, qui "se connaît", estime qu'il peut "tranquillement" évoluer en Serie A s'il se "sent bien". "J'ai encore envie d'être protagoniste, c'est la vérité, explique-t-il. Pour moi, marquer un but ne sufit pas. Ce qui compte le plus, c'est faire une passe décisive ou être utile pour mon équipe." Interrogé concernant sa réputation de "bad boy", Ménez parle d'une "connerie". "Les gens ont une image qui est fausse de moi. Je suis une personne tranquille, sur et en dehors du terrain. Je n'ai pas toujours été un saint, mais je suis différent aujourd'hui, j'ai grandi. Trop égoïste sur le terrain ? C'est faux, regardez le nombre de passes décisives depuis mes débuts"

Enfin, l'ancien joueur de Sochaux a remercié "tous" les coachs connus durant sa carrière : "De Mihajlovic à Spalletti à Pippo Inzaghi. Ce dernier me rappelle Guy Lacombe, mon entraîneur à Sochaux : c'est quelqu'un qui vit avec le football."

