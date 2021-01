L'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane a témoigné vendredi son soutien à Karim Benzema, mis en cause dans l'affaire de la sextape, et espéré que les choses se règlent "rapidement" pour lui. " Je l'appuie complètement, je suis avec lui, je sais très bien que ce ne sont pas des situations faciles ", a répondu Zidane, interrogé sur son rôle en tant qu'entraîneur pour s'assurer que son attaquant conserve son rendement malgré ses ennuis judiciaires.

"Le plus important c'est qu'il soit bien, qu'il fasse abstraction de tout ça. Il se concentre sur ce qu'il aime, sur son métier, sur sa famille qu'il aime", a-t-il poursuivi lors d'une conférence de presse à la veille du match opposant le Real à Osasuna et comptant pour la 18e journée du Championnat d'Espagne. "C'est vrai que c'est une situation compliquée et j'espère que ça va se régler rapidement pour tout le monde", a encore dit "Zizou".