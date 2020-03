Les championnes du monde ont frôlé le tournoi parfait : elles ont remporté leurs trois rencontres, lors desquelles elles ont marqué six buts et n'en ont pris qu'un, sur une frappe de la Japonaise Iwabuchi à la 58e minute. Les Américaines avaient rapidement ouvert le score (7e) par leur attaquante vedette Megan Rapinoe, sur un superbe coup franc direct à 20 mètres.

Puis Christen Press avait doublé la mise, grâce à une erreur de relance des Japonaises, une passe décisive de Rapinoe et un lob astucieux (26e). Enfin Horan a inscrit le troisième but de la tête, sur corner (83e). C'était la 31e victoire consécutive pour les Américaines, qui dominent plus que jamais leur sport.

Dans l'autre match, disputé également à Frisco et déterminant pour la deuxième place, l'Espagne s'est imposée face à l'Angleterre 1-0, grâce à un but de Putellas (84e). Derrière les Américaines avec 9 points, l'Espagne termine avec 6, l'Angleterre avec 3, et le Japon repart avec trois défaites.