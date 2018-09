Silhavy nouveau sélectionneur de la République tchèque

Le contrat du nouveau sélectionneur est valable jusqu'à la fin de la phase qualificative de l'Euro-2020, a précisé la fédération. "Il s'agit d'un choix logique. Jaroslav (Silhavy) a derrière lui un grand nombre de succès", a déclaré le chef du FACR, Martin Malik, lors d'une conférence de presse. Ancien défenseur international (4 sélections en 1990-91), Silhavy détient le record du nombre de matches joués en D1 tchécoslovaque puis tchèque (465 en 1979-1999), notamment sous le maillot de l'Etoile rouge Cheb, du Slavia Prague, du Petra Drnovice et du Viktoria Zizkov.

En tant qu'entraîneur, il a successivement dirigé depuis 2008 sept clubs en D1 tchèque, pour être sacré champion national avec le Slovan Liberec (2012) et le Slavia Prague (2017). En 2001-2009, il occupait également le poste de l'adjoint des sélectionneurs, Karel Brückner et Petr Rada. Durant cette époque, l'équipe de République tchèque a notamment disputé la demi-finale de l'Euro-2004 et a participé à la Coupe du monde 2006.

"Notre objectif à court terme est clair: stabiliser l'effectif de l'équipe, mettre en place un système de jeu, choisir les joueurs. Bref travailler", a résumé Silhavy, dont l'un des adjoints sera l'ex-milieu de terrain international Tomas Galasek. Karel Jarolim, 62 ans, avait été limogé mardi, après la déroute subie la veille à Rostov face à la Russie en match amical (5-1), synonyme de la pire défaite des Tchèques depuis l'indépendance du pays en 1993.

Avant ce cuisant échec, les Tchèques avaient déjà été battus à domicile par l'Ukraine (1-2) mercredi dernier à Uherske Hradiste (sud-est de la République tchèque), en Ligue des nations. Le bilan de Jarolim depuis 2016 à la tête de la sélection est médiocre avec seulement 10 victoires en 22 matches, la plupart contre des équipes réputées plus faibles.

Silhavy dirigera l'équipe de République tchèque pour la première fois à la mi-octobre, face à la Slovaquie et l'Ukraine, en Ligue des nations.