La FIFA a une idée en tête, et elle compte bien tout faire pour qu'elle devienne rapidement réalité. Alors que le projet d'une Coupe du monde tous les deux ans est actuellement imaginé par l'instance, porté notamment par Arsène Wenger, deux sondages auprès des fans auraient été effectués selon le média britannique The Athletic. Selon la FIFA, les résultats seraient unanimes.

"La FIFA s'apprête à révéler la prochaine étape de son plan pour isoler l'Europe et forcer les Coupes du monde biennales : l'approbation des fans. Les résultats du premier et du deuxième sondages mondiaux sont limpides : les fans veulent plus de Coupes du monde, en particulier les jeunes et non européens", annonce The Ahletic ce jeudi. Avec le soutien des supporters non-européens, donc, l'instance mondiale compte bien mener à bien son projet.

Ligue des champions Plus précoce que Mbappé, Haller et apathie barcelonaise : les tops et flops IL Y A 7 HEURES

La Coupe du monde tous les deux ans ? "On passe du caviar au Big Mac"

"Avoir la compétition la plus importante tous les deux ans, ce serait spectaculaire, vraiment, s'était récemment position le Brésilien Ronaldo. Le calendrier actuel a été créé il y a presque 100 ans. Le monde a totalement changé... Si vous demandez à Messi ou Cristiano Ronaldo s'ils souhaitent avoir plus d'opportunités de gagner la Coupe du monde, je suis sûr qu'ils vous diraient oui."

Ligue des champions Messi - Neymar - Mbappé : Une animation à parfaire, un onze à corriger IL Y A 7 HEURES