Ballon d'Or : Griezmann a-t-il repris la main ? On en parle à 17h dans le Stream Team FC

Un doublé au meilleur moment. En balayant l'Allemagne d'une tête magnifique et d'un penalty, Antoine Griezmann s'est distingué au meilleur moment : dans le sprint final pour le Ballon d'Or. Le Français doit ferrailler dur avec Luka Modric, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Dans cette course très serrée, le doublé de mardi peut-il servir de déclic décisif pour le buteur français ? Posez toutes vos questions à nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis dès 17 heureus dans le FC Stream Team, notre émission hebdomadaire sur Facebook. Voici le programme du jour :

Ballon d'Or : Griezmann a-t-il repris la main avec son doublé ?