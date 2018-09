Le Ballon d'Or va-t-il échapper à un Français ? On en a parlé dans le FC Stream Team

Qui dit retour des Bleus, dit retour de Maxime Dupuis et Martin Mosnier aux commandes du FC Stream Team ce vendredi. Une émission évidemment consacrée à l'équipe de France et au sujet brûlant du moment : le Ballon d'Or. Posez toutes vos questions à nos deux journalistes et débattez avec vous des sujets suivants :

1. Le Ballon d'Or va-t-il échapper à un Français ?

2. Areola, déjà numéro 2 (avant le numéro 1) ?

3. Pays-Bas : On reprend les mêmes ?