Monaco va-t-il droit dans le mur ? On en parle dans la Stream Team

Les championnats reprennent leurs droits ce weekend. Et forcément la Stream Team va s'y attarder avec Maxime Dupuis et Glenn Ceillier. Une émission consacrée à l'AS Monaco, Cristiano Ronaldo et au duel Buffon-Areola. Posez toutes vos questions à nos deux journalistes et débattez avec nous des sujets suivants :

1. Monaco va-t-il droit dans le mur ?

2. Areola – Buffon n°1 bis, est-ce tenable ?

3 . Faut-il être inquiet pour Ronaldo ?

A gagner, des chaussures Puma One ! Pour tenter votre chance, il vous suffira de partager l'émission sur votre page Facebook.