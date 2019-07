Le mercato s'est animé cette semaine avec notamment l'opération XXL permettant à Joao Felix de succéder à Antoine Griezmann à l'Atlético. À 126 millions après seulement une saison en pro. Le Portugais sera évidemment au programme du FC Stream Team, à partir de 17h, votre émission football hebdomadaire. Nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin se sont aussi amusés à dresser leur Top 5 des meilleurs et pires transferts de la décennie, avec des critères bien précis. Et, finalement, le cas de Thiago Silva, énorme avec le Brésil lors de cette Copa America, sera abordé. Alors, rendez-vous à 17h sur la page Facebook d'Eurosport.

Le menu de l'émission du jour :