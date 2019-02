VIDEO - Monaco a-t-il eu raison de se séparer de Vasilyev ? Suivez le FC Stream Team à 17h

Monaco n'a pas fini de surprendre. Ce jeudi, l'AS Monaco a poussé son vice-président Vadim Vasilyev, en place depuis 2013, vers la sortie. Un énième épisode d'une saison décidemment bien mouvementée pour l'ASM. Mais est-ce le bon choix ? On en parle dès 17h en direct de notre page Facebook dans le FC Stream Team. Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin évoqueront aussi avec vous le reconversion de Marquinhos au poste de sentinelle ainsi que la possible sanction qui attend Sergio Ramos pour un carton jaune reçu volontairement en 8e de finale aller de Ligue des champions face à l'Ajax (1-2).

Le menu :

Monaco a-t-il eu raison de se séparer de Vasilyev ?

Marquinhos, un avenir durable en sentinelle ?

Ramos doit-il être sanctionné ?

