Si vous êtes nostalgique des jeux FIFA Street, FIFA 20 pourrait bien faire votre bonheur. EA Sports l’a révélé le week-end dernier : le prochain opus du célèbre jeu vidéo de football comportera un mode VOLTA qui offrira aux joueurs la possibilité de renouer avec le football de rue et bien plus encore. Au programme : du 3 contre 3, 4 contre 4, 5 contre 5 et même du futsal.

Sous un pont à Amsterdam, dans une cage à Londres ou sur un toit de Tokyo, FIFA 20 mettra le street football à l’honneur et permettra à l'utilisateur de personnaliser son avatar pour jouer off comme online. En attendant la sortie du best-seller d’EA, le 27 septembre prochain, on vous propose de patienter avec un trailer présentant le fameux mode VOLTA :