Suivez les 8èmes de finale de la Coupe de France en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

La Coupe de France poursuit son cours sur les antennes d'Eurosport à l'occasion des 8èmes de finale.

Dès mardi et pendant trois jours, vous pourrez suivre en direct et en intégralité tous les matches, dont 7 en exclusivité sur Eurosport.

Vous pourrez notamment suivre les affiches Angers / Rennes et AS Monaco / AS Saint-Etienne mardi, Pau / Paris SG et O.Marseille / Strasbourg mercredi puis Nice / O. Lyonnais jeudi.

Vous retrouverez également en direct les émissions Jour de Coupe et Soir de Coupe avant et après chaque rencontre pour vous accompagner tout au long de cette semaine Coupe de France.

Soir de CoupeEurosport

Retrouvez le programme TV complet de ces 8èmes de finale, à suivre en direct sur Eurosport 2, Eurosport 360 et Eurosport Player :

Mardi 28 janvier - En direct sur Eurosport 2

17h45 - Jour de Coupe en direct présenté par Gaëlle Millon . Avec Réginald Becque.

en direct présenté par . Avec 18h30 - Triplex : SCO Angers (L1) / Stade Rennais (L1) en direct.

Belfort ASM FC (N2) / Montpellier HSC (L1) en intégralité sur Eurosport Player / 360.

FC Limonest (N3) / Dijon FCO (L1 ) en intégralité sur Eurosport Player / 360.

/ en direct. / en intégralité sur Eurosport Player / 360. / ) en intégralité sur Eurosport Player / 360. Puis Soir de Coupe en direct présenté par Romain Balland . Avec Benjamin Nivet .



en direct présenté par . Avec . 20h55 - AS Monaco (L1 ) / AS Saint-Etienne (L1) en direct.

) / en direct. 22h55 - Soir de Coupe en direct présenté par Romain Balland. Avec Benjamin Nivet.

Mercredi 29 janvier - En direct sur Eurosport 2

17h45 - Jour de Coupe en direct présenté par Gaëlle Millon . Avec Réginald Becque.

en direct présenté par . Avec 18h30 - Duplex : Pau FC (N1) / Paris Saint-Germain (L1) en direct.

SA Epinal (N2) / LOSC (L1) en intégralité sur Eurosport Player / 360.

/ en direct. / en intégralité sur Eurosport Player / 360. Puis Soir de Coupe en direct présenté par Romain Balland . Avec Gérard Houllier .



en direct présenté par . Avec . 21h05 - O.Marseille (L1) / RC Strasbourg (L1) en direct.

Jeudi 30 janvier - En direct sur Eurosport 2

20h15 - Soir de Coupe en direct présenté par Romain Balland . Avec Gérard Houllier .

en direct présenté par . Avec . 20h55 - OGC Nice (L1) / O.Lyonnais (L1) en direct.

/ en direct. 22h55 - Soir de Coupe en direct présenté par Romain Balland. Avec Gérard Houllier.

Pour suivre ces programmes, abonnez-vous à Eurosport Player. Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL (chaînes 121 et 122) et FREE (chaînes 34 et 35), hors opérateurs locaux.