Suivez les demi-finales de la Coupe de France en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Quatre équipes et deux duels pour une place en finale de la Coupe de France, voici ce que vous pourrez suivre dès demain en direct sur les antennes d'Eurosport.

Mercredi, l'Olympique Lyonnais recevra le Paris Saint-Germain au Parc OL, un choc à suivre en direct à partir de 20h15 sur Eurosport 2 et Eurosport Player.

Et jeudi, le Stade Rennais, tenant du titre, se déplacera sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne pour l'obtention du deuxième ticket de finaliste.

La rencontre sera à suivre en direct et en exclusivité dès 20h15 sur Eurosport 2 et Eurosport Player.

Vous retrouverez également l'émission Soir de Coupe avant et après les rencontres.

Gérard Houllier, Alain Boghossian, Pierre-Yves André ou encore François Clerc seront sur place pour vous faire vivre ces demi-finales de la Coupe de France.

Soir de Coupe sera à suivre en direct avant et après chaque rencontreEurosport

Retrouvez le programme TV complet, à suivre en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player :

Mercredi 04 mars - En direct sur Eurosport 2

20h15 - Soir de Coupe en direct.

21h10 - Olympique Lyonnais (L1) / Paris SG (L1) en direct.

/ en direct. 23h10 - Soir de Coupe en direct.

Jeudi 05 mars - En direct sur Eurosport 2

20h15 - Soir de Coupe en direct.

20h55 - AS Saint-Etienne (L1) / Stade Rennais (L1) en direct.

/ en direct. 22h55 - Soir de Coupe en direct.

