Suivez les quarts de finale de la Coupe de France en direct sur Eurosport 2 et Eurosport Player

Le feuilleton de la Coupe de France se poursuit avec les quarts de finale au programme cette semaine.

Vous pourrez suivre les rencontres Belfort / Stade Rennais en ouverture ce mardi, Dijon / Paris SG et O.Lyonnais / O.Marseille mercredi, puis Epinal / Saint-Etienne jeudi en conclusion de ces quarts de finale.

Vous retrouverez également en direct l'émission Soir de Coupe avant et après les rencontres pour vous accompagner tout au long de cette semaine Coupe de France.

Soir de CoupeEurosport

Retrouvez le programme TV complet de ces quarts de finale, à suivre en direct sur Eurosport 2, Eurosport 360 et Eurosport Player :

Mardi 11 février - En direct sur Eurosport 2

20h15 - Soir de Coupe en direct.

en direct. 20h55 - Belfort ASM FC (N2) / Stade Rennais (L1) en direct.

/ en direct. 22h55 - Soir de Coupe en direct.

Mercredi 12 février - En direct sur Eurosport 2

18h00 - Soir de Coupe en direct.

en direct. 18h30 - Dijon FCO (L1) / Paris SG (L1) en direct.

/ en direct. 20h30 - Soir de Coupe en direct.

en direct. 21h05 - O.Lyonnais (L1) / O.Marseille (L1) en direct.

Jeudi 13 février - En direct sur Eurosport 2

20h15 - Soir de Coupe en direct.

en direct. 21h00 - Epinal SA (N2) / Saint-Etienne (L1) en direct.

/ en direct. 23h00 - Soir de Coupe en direct.

