45e +2 : Mi-temps ! Face à une faiblarde équipe slovaque, les Bleuets se sont mis à l'abri après une première période prolifique dans laquelle les Bleus ont marqué quatre buts en cinq tirs cadrés. Malgré cela, les Français ont montré beaucoup de largesse : les Slovaques ont touché le poteau et ont vu l'arbitre refuser deux buts.

45e : La bourde de Maouassa ! Sur une très mauvaise passe en retrait du Rennais, Strelec se saisit du ballon, seul face à Lafont. Son tir du pied droit s'écrase sur le poteau !

43e : Les Bleuets gèrent tranquillement leur avance.

41e, 1-4 : Reine-Adelaide se charge du coup franc à gauche, en position ex-centrée. C'est repris par Zagadou au point de penalty mais sa tête est non cadrée.

39e, 1-4 : Carton jaune pour Christian Herc, auteur d'une faute grossière et pour Jeff Reine Adelaide, pour contestation.

37e, 1-4 : C'est le quatrième doublé d'Odsonne Edouard en... 4 sélections avec les Bleuets.

35e : 1-4 : Doublé pour Odsonne Edouard ! Côté droit, Diaby s'emmène le ballon et centre pour Edouard, en retrait. L'attaquant du Celtic contrôle et enchaîne d'une demi-volée limpide qui vient terminer sa course sous la barre de Vantruba !

33e : 1-3 : Jeff Reine-Adelaide reste au sol. Le Lyonnais semble s'être blessé tout seul. Il souffre de l'adducteur mais finit par retrouver sa place.

31e, 1-3 : Nouveau but refusé pour les Slovaques ! Sur un centre venu de la gauche, Faitout Maouassa, en position de derneir défenseur, manque le ballon dans les airs. Pas Chobot, qui contrôle... de la main avant de conclure du droit. But refusé, une nouvelle fois.

29e, 1-3 : Lancé sur la gauche de la surface, Aouar s'emmène le ballon et frappe dans la foulée. C'est repoussé au premier poteau par le portier slovaque.

27e, 1-3 : En marquant le troisième but des Bleus, Odsonne Edouard a marqué son 7e but en 4 sélections.

25e, 1-3 : But refusé pour la Slovaquie ! Nouveau corner joué rapidement et nouvelle combinaison. En deux temps, au point de penalty, Tupta trompe un Lafont livré à lui-même, après une déviation au point de penalty. Mais le but est refusé pour un hors-jeu logique.

23e, 1-3 : Buuut d'Odsonne Edouard !! Le 3-1 pour les Bleus ! Soumaré lance Maouassa sur le côté gauche, au sein d'une défense statique. Le latéral gauche des Bleuets centre entre le point de penalty et la ligne de but, où Edouard reprend du droit et finit dans le but vide.

21e, 1-2 : Diaby est en feu dans ce match. Nouveau gros travail sur son côté droit. Après avoir éliminé un joueur, l'attaquant de Leverkusen adresse un petit ballon piqué dans le dos de la défense, à destination d'Aouar. Il ne manque que quelques centimètres au Lyonnais pour pouvoir reprendre.

19e, 1-2 : Réponse immédiate des Slovaques ! Côté droit, Tomic déboule à toute vitesse et centre dans les six mètres à destination de Strelec. Mais Lafont se couche parfaitement.

17e, 1-2 : Nouvea utravail de Diaby, sur la droite de la surface. L'ancien Parisien travaille son adversaire mais Sluka met en corner.

15e, 1-2 : Houssem Aouar avait déjà marqué il y a cinq jours, face à l'Azerbaïdjan (5-0). C'est aussi la deuxième passe décisive de la soirée de la part de Moussa Diaby.

13e, 1-2 : Buuuttt d'Aouar ! Depuis la droite de la surface, Moussa Diaby centre et trouve Aouar au second poteau. Le Lyonnais reprend de volée, du droit, tout en douceur. 2-0 pour les Bleus !

11e, 1-1 : Décalé sur la droite de la surface, Diaby tente de centrer mais il est contré par Sluka. Corner à suivre.

9e, 1-1 : Frappé côté gauche par Reine-Adelaide, le coup franc excentré est repris au second poteau par Upamecano, venu placer sa tête. Mais le défenseur de Leipzig était dans un angle impossible. C'est finalement au-dessus.

7e, 1-1 : Pas attaqué à 25 mètres, Aouar porte le ballon avant d'armer un tir du droit. C'est contré par la défense adverse.

5e, 1-1 : Egalisation de Strelec dans la foulée ! Sur un corner joué à deux côté gauche, Sulek est présent au premier poteau pour dévier de la tête. Dans les six mètres, à bout portant, Strelec déploie a jambe droite pour crucifier Lafont à bout portant. 1-1 !

3e 0-1 : Buuuuuttt pour les Bleus ! Décalé côté gauche, Diaby fixe la défense et sert son capitaine, Jeff Reine-Adelaide, en retrait. Le milieu lyonnais ajuste un plat du pied droit qui trompe le portier adverse ! 0-1 !

2e, 0-0 : Première opportunité pour les Slovaques. Sur un second ballon mal renvoyé par la défense des Bleus, Tomic, qui arrivait lancé, tente une frappe lobé qui passe juste au-dessus.

1e, 0-0 : le coup d'envoi est donné par les Bleus ! C'est parti en Slovaquie !

DÉBUT DU MATCH !

20h50 : Les joueurs sont dans le tunnel. Ils entrent sur la pelouse.

20h35 : Pour leur entrée en matière dans la compétition, les Bleuets se sont largement imposés il y a cinq jours, contre l'Azerbaïdjan (5-0). En cas de succès ce mardi soir, les Bleuets pourraient grimper au deuxième rang, à égalité avec la Géorgie.

20h33 : Seule équipe du groupe B à n'avoir disputé qu'un seul match (l'Azerbaïdjan en a joué 5, la Suisse 3 par exemple…), les Bleus doivent s'imposer pour ne pas laisser la Suisse s'échapper en tête du groupe (3 matches, 3 victoires).

20h32 : La compo de la France : Lafont - Amian, Upamecano, Zagadou, Maouassa - Soumaré, Guendouzi - Diaby, Reine-Adélaïde, Aouar - Édouard.

20h31 : La compo de la Slovaquie : Vantruba - Tomic, Oravec, Sulek, Sluka - Herc, Pokorny, Bernat - Chobot, Strelec, Tupta.

20h30 : Bonsoir à tous et bienvenue sur notre site internet pour suivre en direct commenté le match entre l'équipe de France espoirs et les espoirs slovaques, dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2021.