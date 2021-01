Andrea Pirlo remporte son premier trophée en tant qu’entraîneur. Vainqueure de son neuvième Scudetto consécutif la saison passée, la Juventus a remporté la Supercoupe d’Italie contre le Napoli au Mapei Stadium (2-0) grâce à des buts de Cristiano Ronaldo (64e) et Alvaro Morata (90+5). Après avoir été timides en première période, les Bianconeri ont su emballer le match en seconde. Gennaro Gattuso et ses joueurs peuvent nourrir quelques regrets puisque Lorenzo Insigne a raté un penalty (80e) qui aurait permis aux siens d’égaliser. Dans une saison délicate, notamment en championnat (5ème de Serie A), la Juve se donne de l’air en remportant son premier trophée de la saison.

Au retour des vestiaires, les Turinois sont revenus avec les mêmes intentions dans le jeu, tout en se montrant plus agressifs dans les duels et plus remuants dans les derniers mètres. A l’image de Federico Bernardeschi, entré à la place de Federico Chiesa à la pause. Peu après l’heure de jeu, les efforts ont fini par payer. Sur un corner tiré par l’entrant italien, Bakayoko n’est pas parvenu à dégager le ballon, permettant à Cristiano Ronaldo, seul aux six mètres, de fustiger David Ospina d’une reprise de volée du pied gauche (64e).