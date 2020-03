Onze minutes de plus et Hulk et Oscar n'auraient pas pu rentrer en Chine

Par Clément Lemaître il y a 1 heure

SUPER LEAGUE - Hulk et Oscar ont atterri sur le sol chinois jeudi dernier à 23h49... soit onze minutes avant que la Chine ne ferme ses frontières dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Les deux Brésiliens du Shanghai SIPG vont passer quatorze jours en quarantaine avant de reprendre l'entraînement. Onze minutes qui changent tout. Vendredi dernier, à minuit, la Chine a interdit à tout étranger de fouler le territoire national. La raison ? Eviter que le pays, d'où est parti le Covid-19, ne subisse une deuxième vague. Cette mesure aura notamment un impact sur le championnat chinois car selon China Daily, trente joueurs et entraîneurs étrangers n'ont pas réussi à rentrer à temps. Parmi eux, Paulinho (Guangzhou Evergrande) et Marko Arnautovic (Shanghai SIPG). En revanche, Hulk, Oscar et Ricardo Lopes, qui évoluent tous les trois sous les couleurs de Shanghai SIPG, sont arrivés à 23h49, soit onze minutes avant la fermeture des frontières, selon les informations du média chinois. Ils pourront retrouver les terrains après avoir passé quatorze jours en quarantaine. Avant éventuellement de reprendre la Super League, qui devait débuter le 22 février, et dont ne sait toujours pas quand le coup d'envoi sera donné.

