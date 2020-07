SUPER LEAGUE - Perturbé par la pandémie de coronavirus, le championnat chinois va reprendre ses droits à partir de samedi à huis clos. Les régles sanitaires seront très strictes et l'équipe qui ne les respectera pas sera tout simplement exclue.

Dans cinq jours, le championnat chinois reprendra ses droits. Les seize équipes sont entrées ce week-end pour plus de deux mois dans leurs bulles respectives afin de reprendre samedi la Super league (CSL), à huis clos. Les formations ont été séparées dans deux complexes hôteliers pour la première phase de la saison qui va débuter avec cinq mois de retard : l'un dans le nord-est à Dalian, l'autre à Suzhou, près de Shangai.

De strictes restrictions sont imposées aux joueurs et membres des équipes pour les 70 prochains jours, avec l'obligation de rester dans leur hôtel lorsqu'ils ne joueront pas. Les clubs ont été solennellement prévenus qu'ils "pourraient être exclus s'il enfreignent les règles", a déclaré à l'agence de presse officielle chinoise Chine Nouvelle le responsable du contrôle du virus de la CSL, Qi Jun.

Les équipes et joueurs ne doivent pas s'attendre à seulement une amende ou une supension en cas de violation

"Les équipes et joueurs ne doivent pas s'attendre à seulement une amende ou une supension en cas de violation", a-t-il même menacé. Les champions en titre de l'Evergrande Guangzhou, entraînés par Fabio Cannavaro, ouvriront la saison samedi à Dalian face au détenteur de la Coupe du Chine, le Shanghai Shenhua, tandis qu'à Suzhou le Wuhan Zall affrontera le Qingdao Huanghai.

Symboliquement le club de Wuhan a été choisi pour ouvrir la saison en hommage à la ville qui a été en première ligne face à la pandémie de coronavirus et subi 76 jours de confinement strict. L'équipe de Wuhan est arrivée samedi à l'hôtel et les joueurs se sont entraînés dimanche après des tests négatifs au Covid-19, a annoncé le club. "On s'entraîne depuis janvier, les joueurs ont travaillé dur et son totalement prêts", a conclu l'entraîneur espagnol de Wuhan, Jose Gonzalez.

