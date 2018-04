Mécontent de son équipe, le patron de l'Olympiakos envoie tous ses joueurs en vacances

Rien ne va plus à l'Olympiakos. Le président du club, Evangelos Marinakis, furieux des récentes performances de son équipe, lui a infligé une amende de 400 000 euros, avant d'expédier ses joueurs en vacances jusqu'à la fin de la saison, ont rapporté les médias grecs.

M. Marinakis, également propriétaire du club anglais de deuxième division de Nottingham Forest, a réagi avec virulence au nul 1-1 obtenu ce week-end par son équipe contre Levadiakos, match à l'issue duquel les champions en titre de la Super League grecque se retrouvent à la troisième place du classement.

"Je vais rebâtir l'Olympiakos de fond en comble et il deviendra l'équipe dont nous rêvons. Moi et le reste des supporters vous avons assez tolérés. Vous partez aujourd'hui et vous allez en vacances", a ainsi tonné devant les joueurs M. Marinakis lundi, selon des propos rapportés par la presse grecque.

Il a indiqué que très peu de joueurs de l'équipe actuelle seraient retenus pour les quatre derniers matches de la saison, et que des jeunes de l'équipe des moins de 20 ans seraient promus à leur place.

" Vous pensez davantage à vos belles maisons et à vos voitures... "

"Les équipes amateurs vivent avec le juste nécessaire, elles adorent l'Olympiakos et leurs supporters bien plus que vous", a-t-il poursuivi, promettant de réinvestir l'argent collecté par l'amende chez les amateurs du club.

"(Vous pensez davantage) à vos belles maisons et à vos voitures et vous n'en avez rien à faire de l'équipe", aurait aussi dit M. Marinakis aux joueurs, ajoutant "je paye des millions pour que vous ayez tout, à cause de vous j'ai viré trois entraîneurs, mais en fin de compte il semble bien que ce soit vous qui êtes en faute".

M. Marinakis a indiqué que la moitié de l'amende avait trait au nul du week-end et l'autre moitié à un autre nul 1-1 contre le grand rival Panathinaikos début mars. L'Olympiakos est désormais largement derrière l'AEK Athènes et le PAOK Thessalonique au classement national, avec des chances de gagner le titre désormais quasiment-nulles.