La Ligue grecque a décidé de prolonger la suspension de son championnat jusqu'au 24 avril, date à laquelle une nouvelle décision sera prise sur un arrêt définitif ou non de la saison à cause de la pandémie de coronavirus. La Ligue a pris cette décision à l'unanimité, à l'issue d'une vidéoconférence de deux heures entre les propriétaires des 14 clubs de l'élite. Au cours de cette vidéoconférence, le Panathinaikos, soutenu par Aris Salonique, Panetolikos et Panionios, a même proposé d'arrêter la saison dès ce jeudi, mais cette proposition n'a pas fait l'unanimité.

Plusieurs clubs voulaient mettre fin à la saison

Le propriétaire de l'Olympiakos, lui-même atteint par le Covid-19 et aujourd'hui guéri, a demandé qu'une décision soit prise pour désigner un champion si cette saison n'arrive pas jusqu'à son terme. Au moment de l'arrêt du championnat, l'Olympiakos était largement en tête du classement avec 14 points d'avance sur le PAOK Salonique (ndlr : sanctionné d'un retrait de 7 points à l'issue des 26 journées), ce qui l'assurait d'une position très avantageuse pour les play-offs.