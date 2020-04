SUPER LEAGUE - Les autorités suisses ont indiqué mercredi qu'elles pourraient donner leur accord pour la reprise du championnat, à huis clos, dès le 8 juin prochain.

En Suisse, le retour sur les terrains se précise. Les autorités ont indiqué mercredi qu'elles prévoyaient d'autoriser la reprise à huis clos des matchs dans les ligues professionnelles, suspendues en raison du coronavirus, à compter du 8 juin. Avant cela, les autorités ont assoupli les mesures de lutte contre le coronavirus dans le sport en autorisant la reprise des entraînements à partir du 11 mai.

Dès cette date, les sportifs amateurs pourront reprendre "leurs entraînements en petits groupes de cinq personnes au plus, sans contact physique et en respectant les règles d'hygiène et de distance", explique le Conseil fédéral dans un communiqué. En revanche, pour les sportifs professionnels, les restrictions "seront encore davantage allégées, puisqu'il sera notamment possible d'organiser des entraînements de plus de cinq personnes".

