Les Young Boys sacrés pour la troisième saison consécutive, un blessé lors des célébrations du titre

SUPER LEAGUE SUISSE - Les Young Boys de Berne ont remporté vendredi leur troisième Championnat de Suisse consécutif avec une victoire 1-0 sur le terrain de Sion. Mais les célébrations du titre dans les rues de la capitale suisse ont fait un blessé grave, dans la nuit de vendredi à samedi.

Rien n'arrête les Young Boys ! Un seul et unique but du Luxembourgeois Christopher Martins à la 14e minute a assuré la victoire et le titre aux hommes de Gerardo Seoane, sacrés champions de Suisse pour la 14e fois de leur histoire. Mais la fête a été quelque peu gachée plus tard dans la soirée. Les célébrations du titre à Berne ont attiré des milliers de personnes dans les rues de la capitale suisse et fait un blessé grave.

Le club de l'ancien attaquant du Paris SG Guillaume Hoarau s'assure ainsi de disputer le deuxième tour de qualifications de la Ligue des champions. Saint-Gall, deuxième, jouera la Ligue Europa, tandis que Bâle et le Servette Genève devront passer par des tours de qualifications.

