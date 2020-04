L'ancien gardien international turc Rüstü Reçber, héros de l'épopée de la sélection nationale lors du Mondial 2002, est sorti lundi de l'hôpital d'Istanbul où il était soigné après avoir contracté le Covid-19, a indiqué son épouse. "Quelle belle journée (...) Après 11 jours d'épreuve, mon mari est sorti d'hôpital", a déclaré Isil Reçber sur son compte Instagram.

Rüstü Reçber, recordman de sélections en équipe de Turquie avec 120 capes, était devenu un héros national lors de la Coupe du Monde 2002 qui avait vu la "Milli Takim" aller jusqu'en demi-finale et arracher la médaille de bronze, le plus grand exploit du football turc. Le gardien était facilement reconnaissable lors de cette compétition jouée au Japon et en Corée du sud grâce à sa longue queue de cheval noire et au produit noir qu'il s'enduisait sous les yeux, à l'image de joueurs de football américain.

Aujourd'hui âgé de 46 ans, Rüstü Reçber a pris sa retraite en 2012 après être passé par deux clubs stambouliotes, Fenerbahçe et Besiktas, et avoir porté pendant un an le maillot du FC Barcelone, de 2003 à 2004. La semaine dernière, l'entraîneur Fatih Terim, autre légende du football turc, était lui aussi sorti de l'hôpital où il avait été admis après avoir contracté le nouveau coronavirus. La Turquie a recensé quelque 27.000 cas de nouveau coronavirus dont 574 décès, selon les derniers chiffres annoncés par le ministre de la Santé dimanche.