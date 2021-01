Tout fraîchement arrivé à Fenerbahçe, Mesut Özil a fait des annonces importantes ce mercredi pour sa fin de carrière : la Mannschaft, c'est terminé. "Lorsque j'emprunte un chemin, je ne fais pas demi-tour. Je souhaite de la réussite à l'équipe nationale allemande, mais plus jamais", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'envisageait pas non plus de retourner un jour en Bundesliga. Il y a deux ans et demi, l'ancien joueur du Real Madrid avait claqué la porte de la Mannschaft après une virulente polémique, pour avoir posé avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.