Pour Omar Elabdellaoui, l'année 2021 a débuté à l'hôpital. Arrivé à Galatasaray l'été dernier, le défenseur norvégien a en effet été gravement blessé aux yeux jeudi soir, durant le passage au Nouvel An, qu'il célébrait chez lui à Istanbul. En cause : l'allumage mal maîtrisé d'un feu d'artifice, qui lui a explosé dans les mains et brûlé le visage. "Il parle et peut répondre aux médecins", a toutefois cherché à rassurer Abdurrahim Albayrak, le vice-président des Lions, cité par Reuters.