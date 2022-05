Oui, Mario Balotelli joue toujours au football. Dans le club turc de l'Adana Demirspor, pour être précis. Modeste 9ème du championnat turc, le club n'attire pas vraiment la lumière des médias occidentaux. Jusqu'à ce dimanche du moins, car son attaquant star signé l'été dernier a encore une fois trouvé la solution pour attirer l'attention. Lors du dernier match de la saison, Balotelli s'est offert un quintuplé face à Göztepe dans la victoire de son équipe (7-0). Et l'un de ses cinq buts est en train d'enflammer la toile.

Un but rappelant Ronaldo

Il faut dire que Super Mario a mis le paquet. Face à un défenseur dans la surface, il a enchaîné pas moins de 7 passements de jambes pour déstabiliser son vis-à-vis et s'ouvrir un angle de frappe pied gauche. Une action rappelant déjà certains buts de Ronaldo (le Brésilien), mais que Balotelli a ponctué d'un ultime coup de folie, comme pour se l'approprier définitivement.

Au lieu de conclure du gauche pour ce qui aurait déjà été le but de la journée, l'Italien a tout simplement conclu d'un coup du foulard venu se loger dans le petit filet opposé. Le gardien adverse n'a rien pu faire. De quoi pour certains rappeler le talent du joueur, et pour d'autres souligner un gâchis de le voir dans des clubs inférieurs à son pedigree. Entre ce coup de génie et ses 18 buts en 31 rencontres, l'ancien Niçois a montré qu'il avait de la marge à ce niveau. Reste que le plaisir des yeux n'a lui pas de frontière.

