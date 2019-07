Des victoires à Manchester City à la mission titre en Chine. Telle serait donc la trajectoire pour le moins étonnante que s'apprêterait à suivre Bruno Genesio. Infosport assure ce lundi que l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais est en passe de rejoindre la Super League et le club du Beijing Sinobo Guoan. Il débarquerait à Pékin chez le troisième du championnat, à la lutte pour le titre pour un bail jusqu'à la fin de la saison en décembre.

Genesio peinait ces dernières semaines à trouver un nouveau défi après son aventure lyonnaise terminée à la fin du dernier exercice. Laissé libre après trois saisons et demi qui n'ont laissé personne indifférent – en bien comme en mal -, le coach de 52 ans avait un temps été évoqué vers Newcastle, en Premier League sans que l'affaire ne soit conclue. Depuis, les pistes évoquées se tournaient de plus en plus loin du Rhône entre des contacts avec la sélection du Maroc et un intérêt de plusieurs clubs du Golfe. "On trouvera autre chose pour Bruno" avait avancé son agent Pini Zahavi à l'Equipe il y a maintenant deux semaines. Ce pourrait donc être un exil plus lointain encore qui attend celui qui a emmené Lyon à deux reprises sur le podium de Ligue 1.

En Chine pour trois mois ?

La rumeur a toutefois de quoi surprendre, et pas seulement quant à l'identité du club concerné, où évolue notamment Cédric Bakambu et Renato Augusto. Le timing semble notamment improbable puisque Foot Mercato évoque une fin de contrat fin-août de l'actuel technicien, l'Allemand Roger Schmidt, comme explication à la venue de Bruno Genesio. La saison chinoise s'étend jusqu'en décembre et pose donc question sur les motifs d'un départ de l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen.

Ceux-ci seraient peut-être plus à trouver du côté des dernières prestations du club pékinois, battu lors des deux dernières journées par des équipes de milieu de tableau alors qu'il occupait la tête. Désormais troisième, le Sinobo Guoan pointe à quatre longueurs du leader Evergrande à dix journées de la fin. Une possible mission commando attendrait donc Bruno Genesio pour espérer enfin remporter un championnat après avoir buté dans l'Hexagone.