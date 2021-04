Football

Super Ligue : Florentino Pérez - Andrea Agnelli, deux icones à la dérive

SUPER LIGUE - Dans Tour d’Europe, Elias Baillif et Guillaume Maillard-Pacini ont évoqué les stratégies médiatiques de Florentino Pérez (Real Madrid) et Andrea Agnelli (Juventus Turin) dans la crise de la Super Ligue. Les deux hommes ont perdu des plumes dans la bataille et pourrait le payer cher. Notamment l'Italien, menacé à la Juventus Turin. (Réal: Seb Petit / Habillage: Quentin Guichard)

00:13:39, il y a 27 minutes