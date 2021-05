Les mutins vont-ils être finalement punis ? Si beaucoup d'entre eux ont regretté le projet de la Super Ligue, au point de présenter leurs "excuses" à leurs supporters, d'autres campent sur leurs positions. Et c'est bien à eux que l'UEFA compte s'attaquer. Selon ESPN, l'instance européenne a trouvé (pour l'instant) un accord avec 7 clubs : Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham. Pour l'Inter Milan, il ne manquerait que quelques détails.

Pas de panique chez les quatre clubs concernés

"Les quatre clubs restants - la Juventus, le Real Madrid, Barcelone et l'AC Milan - sont jusqu'à présent restés fidèles à leurs positions et pourraient faire face au processus disciplinaire de l'UEFA", explique le média. Que risquent ces quatre clubs réfractaires ? La peine maximale, à savoir deux ans de suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Pas de quoi les effrayer. "Les quatre clubs estiment qu'ils sont en position de force car les documents originaux déposés auprès de l'UEFA et de la FIFA indiquaient que la Super Ligue demandait à l'organisme "l'autorisation" de diriger sa compétition et une "reconnaissance" plutôt que de rompre avec l'organisation", assure ESPN, qui précise l'UEFA violerait une injonction accordée par un tribunal de Madrid en cas de procédure discipilinaire.

Ligue 1 Bagarre après Monaco-OL : Fin de saison pour Geubbels, De Sciglio et Marcelo suspendus un match IL Y A 14 MINUTES

La Super Ligue est morte, vive la Super Ligue ? "Dans les faits, on y arrive pas à pas"

Ce projet de Super Ligue serait officiellement enterré si neuf des douze clubs venaient à se retirer, ce qui explique le forcing de l'UEFA en coulisses. Une bataille juridique n'arrangerait donc les affaires de personne. Des uns comme des autres. Enfin, dernière précision de taille : les clubs qui se sont officiellement désengagés de la Super Ligue risqueraient une sanction financère plutôt salée si les autres (ceux toujours concernés par le projet, ndlr) lancent un recours juridique.

Premier League Manchester United-Liverpool reprogrammé le 13 mai IL Y A 40 MINUTES