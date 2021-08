Les mutins rentrent dans les rangs. Neuf des douze clubs de ayant tenté au printemps de lancer une Super Ligue concurrente de la Ligue des champions ont été réintégrés à l'Association européenne des clubs (ECA). Cette décision concerne les six clubs anglais (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham), deux clubs italiens (Inter et AC Milan) ainsi que l'Atlético Madrid.

"Le comité exécutif de l'ECA a pris en considération la reconnaissance par ces clubs que le projet de Super Ligue n'était pas dans les intérêts de la communauté du football", ainsi que leur décision "d'abandonner complètement" le projet, explique le syndicat des clubs dans un communiqué. La Juventus, le Real et le Barça, défenseurs les plus fervents de ce nouveau modèle de compétition, une ligue quasiment fermée avec les plus grands clubs européens, restent en conflit avec l'UEFA (organisatrice de la C1), et ont quitté depuis le printemps l'ECA, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG.

Après avoir engagé une procédure disciplinaire à leur encontre fin mai en vue de prononcer des sanctions envers ces trois promoteurs du projet, l'UEFA a suspendu sa démarche "jusqu'à nouvel ordre", alors que le Barça, le Real et la Juve ont porté le dossier devant la justice. Quant aux neuf autres mutins, ils avaient rapidement abdiqué et conclu un accord avec l'UEFA, acceptant une série de "mesures de réintégration" notamment financières.

