Le dossier de la Super Ligue est revenu sur la table de travail d'Aleksander Ceferin. D'après les informations du quotidien Marca , le juge madrilène Manuel Ruiz de Lara a donné cinq jours au président de l'UEFA pour lever les sanctions contre neuf des douze clubs fondateurs (Atletico Madrid, AC Milan, Inter, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal et Chelsea) de la Super Ligue. Le juge espagnol demande également que la décision soit inscrite sur le site officiel de l'instance européenne.

Dans le cas contraire, Aleksander Ceferin et l'UEFA pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires pour non-respect du principe de libre concurrence. Début mai, l'instance européenne avait décidé de sanctionner les neuf clubs , qui s'étaient retirés fin avril, en leur infligeant 5% de pénalité sur leurs revenus pour une saison. L'UEFA avait promis des sanctions plus lourdes pour le Real Madrid, le Barça et la Juventus Turin, qui sont toujours impliqués dans le projet. "", avait promis Aleksander Ceferin à l'AFP début juin.