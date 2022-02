Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus n'ont jamais baissé les bras dans leur souhait de créer la Super Ligue. Dix mois après que neuf club européens (Inter, AC Milan, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham et Arsenal) se soient désolidarisés du projet, The Telegraph révèle ce vendredi soir que les bases d'une Super Ligue new look pourraient être présentées jeudi prochain.