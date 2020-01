"On fait partie d'une industrie, celle du football", s'est résigné l'entraîneur du FC Barcelone Ernesto Valverde mercredi en conférence de presse, à la veille de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne du Barça contre l'Atlético Madrid ce jeudi.

"Je sais qu'on parle beaucoup de ce qui se passe. Il faut prendre en compte que l'on fait partie d'une industrie, celle du football. Il faut chercher des sources de revenus, et c'est pour cela que nous sommes ici" a déclaré le coach du Barça au sujet du nouveau format de la Supercoupe d'Espagne, qui se joue pour la première fois sur le mode d'une "finale à quatre" et en Arabie Saoudite. "Ce n'est pas la même chose que de jouer à la maison", a ajouté Valverde.

"Le format est totalement différent de ce à quoi on était habitué. Ce n'est pas un match de Liga, c'est un match sec à élimination directe. On sait que le dernier de match de championnat contre l'Atlético a été très difficile, mais on avait réussi à l'emporter", s'est souvenu le technicien blaugrana.

Valverde préfère l'ancienne formule

Valverde n'a pas caché sa préférence pour l'ancienne formule de la compétition, qui s'est tenue entre 1982 et 2017 sur le format d'un match aller-retour disputé en début de saison entre le vainqueur du dernier championnat et celui de la Coupe du roi.

"Ceci est ma cinquième Supercoupe. Lors des trois premières, mon équipe a dû jouer son deuxième match chez le vainqueur de la Liga. Et depuis que je dirige l'équipe championne d'Espagne, on doit jouer deux matches. A choisir, je préférais le format d'avant (matches aller-retour). Mais c'est la fédération qui décide", a-t-il avancé.

Le vainqueur de la confrontation entre le Barça et l'Atlético disputera le titre de Supercoupe au Real Madrid ou au Valence CF, qui s'affrontent ce mercredi soir lors de la première demi-finale.