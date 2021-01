Alors que son Barça va un peu mieux, et qu'il s'apprête à disputer une demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre la Real Sociedad mercredi soir (20h), Ronald Koeman a exprimé sa détermination en conférence de presse.

Le Hollandais a tenu à rappeler l'ADN du Barça, et la volonté historique du club de gagner chaque trophée possible : "Pour nous, c'est important. Le Barça est habitué à se battre pour gagner des trophées. Ce n'est pas le plus important, mais c'est celui que nous devons jouer. Nous essayons de jouer avec la meilleure équipe pour être en finale".

Le Barça favori ?

Alors que l'autre demi-finale opposera le Real Madrid à l'Athletic Bilbao, les Blaugrana ont un statut à faire respecter dans cette compétition. A la question de savoir si son équipe était favorite, le technicien batave a été très clair.

"Je ne pense pas que le Barça est favori. Il semble que le Real paie un peu cher après un si bon début de championnat, mais j'ai vu plusieurs matchs et cela me semble l'une des meilleures équipes. Dernièrement, nous avons a gagné des points, mais ce sont quatre rivaux puissants et il n'y a pas de favoris pour remporter la Super Coupe", a-t-il déclaré.

Une équipe qui va mieux

Koeman est également revenu sur le retour en forme de son équipe, en se félicitant d'une confiance retrouvée : "Dernièrement, l'équipe est confiante et concentrée sur n'importe quel match. Nous nous sommes améliorés à cet égard. La différence est que l'équipe est plus confiante et que nous trouvons des hommes libres entre les lignes ". De bon augure avant de disputer une compétition qui pourrait aussi aider au redressement des Catalans en championnat.

