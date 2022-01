A la veille de sa demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone (mercredi, 19h) à Ryad (Arabie saoudite), le Real Madrid devra toutefois rester sur ses gardes car "un clasico est le genre de matches où tout peut se passer", selon Carlo Ancelotti. "Ce sera toujours un match équilibré. Ici, le classement de Liga ne compte plus. Le match sera équilibré, comme il le fut au Camp Nou (remporté 2-1 par le Real le 24 octobre en Liga)", a affirmé l'entraîneur madrilène en conférence de presse d'avant-match, mardi à Ryad.

"On va affronter un adversaire costaud, qui a eu plus de problèmes que nous. Mais sur un match sec, on a tous le même objectif : atteindre la finale", a insisté le technicien du Real, qui domine le championnat d'Espagne avec 17 points d'avance sur le Barça (6e). "Il se peut que nous soyons un peu mieux en Liga, mais mon expérience m'a appris que dans un clasico, il n'y a pas de favoris. Tout peut se passer", a abondé le milieu de terrain allemand du Real, Toni Kroos.

"Si les joueurs pensaient que nous sommes favoris, cela m'inquiéterait. Mais ce n'est pas le cas, personne ne le pense", a répété Carlo Ancelotti. Tous les joueurs de l'effectif madrilène sont disponibles pour cette affiche face au Barça, avec deux "doutes" toutefois : "(Dani) Carvajal, (tout juste revenu de blessure) est l'un d'entre eux, et l'autre concerne l'aile droite... J'ai des joueurs frais comme Rodrygo, que l'on pourrait utiliser à la place de Marco Asensio", a glissé le technicien italien.

